Журналисты Guardian рассказали о планах сделать РФ ассоциированным членом НАТО в 1995 году

Лондон, 31 декабря. Минобороны Великобритании в 1995 году выступило с предложением дать России статус ассоциированного члена НАТО. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на рассекреченные архивные данные.

Такую меру британские военные чиновники предлагали для того, чтобы нивелировать сопротивление РФ планам расширения Североатлантического альянса. Идея была представлена в 10-страничном документе за авторством тогдашнего министра обороны Малколма Рифкинда.

Глава оборонного ведомства, в частности, предлагал создать новую категорию ассоциированных членов НАТО, на которую бы не распространялись гарантии коллективной безопасности.

Кроме того, в соответствии с планом, Россия не смогла бы участвовать в заседаниях Международного военного штаба НАТО и не имела бы права вето на решения альянса.

«Оно, однако, дало бы России формальный статус в НАТО, позволило бы участвовать в министерских и других заседаниях и способствовало бы постепенному сближению и унификации [российской — Прим. ФАН] политики, доктрины и практики», — говорится в документе.

По мнению британских военных, реализация предложения позволила бы продолжить расширение НАТО без негативной реакции России и наладить более эффективные отношения со странами постсоветского пространства.

Сам Рифкинд, комментируя публикацию Guardian, отметил, что хоть его идея и не была осуществлена, но привела к созданию Совета Россия – НАТО.