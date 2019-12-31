«Краснодар» отпустит Намли в «Рубин» в случае отсутствия предложений

Москва, 31 декабря. По информации Федерального агентства новостей, «Краснодар» согласится отпустить полузащитника Юнеса Намли в аренду в «Рубин», если по нему не будет предложений о трансфере.

Сообщается, что казанский клуб активно общается с представителями «быков» и готов обсуждать опцию выкупа по окончании арендного соглашения. При этом отмечается, что краснодарцы хотят подождать до середины января, прежде чем дадут окончательный ответ клубу из столицы Татарстана.

Намли перешел в «Краснодар» летом 2019 года из голландского «Зволле» за 2 млн евро. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.