Москва, 31 декабря. В Кремле назвали благосостояние людей главной задачей властей. Об этом заявил журналистам на брифинге во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент на это отвечает достаточно традиционно. Какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, поскольку основной целью является благосостояние людей», — сказал представитель Кремля корреспондентам, отвечая на вопрос о ключевых достижениях и неудачах уходящего года.

По его словам, по объективным причинам уровень благосостояния граждан страны в течение последних нескольких лет «топтался на месте». Он обратил внимание на то, что в настоящее время говорить о каком-то масштабном росте тоже нельзя, но прослеживается позитивная динамика.

«Вот это, наверное, главное достижение, потому что российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, российская экономика и социальная система они абсолютно сохраняют свою устойчивость», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Главной неудачей Песков назвал медленный темп роста экономики Российской Федерации. При этом он указал на то, что есть большое число резервов для восполнения этих темпов в перспективе.