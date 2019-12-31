Си Цзиньпин и Владимир Путин обменялись новогодними поздравлениями. События дня. ФАН-ТВ

Россия и Китай обменялись новогодними поздравлениями 31 декабря — самая пора для новогодних поздравлений. И в том числе среди мировых лидеров. Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Нового года. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Си Цзиньпин от имени всего китайского народа поздравил россиян, отметив, что Пекин и Москва достигли успеха в самых различных сферах, а уходящий год провожают в дружеской атмосфере. Что особо символично, ведь в 2019-м Россия и Китай отметили 70-летие дипломатических отношений. Напомним, что Владимир Путин в свою очередь поздравил мировых лидеров, и в том числе Си Цзиньпина накануне. Среди проектов России и Китая наш президент особо отметил газопровод «Сила Сибири», который был запущен 2 декабря. Путин выразил надежду, что сотрудничество обеих стран и дальше будет только укрепляться.

Airbus A320 экстренно сел в Екатеринбурге Пассажирам рейса Новосибирск — Москва сегодня пришлось поволноваться. Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. По некоторым данным, причиной стала неисправность одного из двигателей. На борту лайнера находились 115 человек. К счастью, никто из них не пострадал. За последние дни это уже второй подобный случай в аэропорту Кольцово. Так, в минувшую субботу здесь совершил аварийную посадку еще один Airbus «Уральских авиалиний» (и тоже из-за технических проблем). Впрочем, и тогда все пассажиры отделались лишь легким испугом.

Водителей могут наказать за злоупотребление «аварийкой» А вот автолюбителям, которые излишне рассчитывают на «аварийку», скоро могут перекрыть «посадочную полосу». Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать тех водителей, кто злоупотребляет аварийным сигналом на дорогах. Конечно, речь идет о нарушителях, ведь сейчас им вместо поиска разрешенной парковки достаточно лишь нажать заветную кнопку и сымитировать ДТП. А затем спокойно идти по своим делам. Милонов уже обратился в ГИБДД с просьбой решить этот вопрос. В своем письме, которое оказалось в распоряжении «РИА Новостей», он отмечает: ситуация на дорогах усложнилась. В том числе из-за того, что некоторые граждане незаконно эти дороги перекрывают. Впрочем, какие санкции ждут нарушителей и появятся ли они вообще — пока загадка.