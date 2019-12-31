Сотрудники посольства США улетели из Багдада после штурма здания дипмиссии

Багдад, 31 декабря. Американские дипломаты, работавшие в посольстве США в Ираке, покинули Багдад, сообщил INTELSky.

Отмечается, что сотрудники американской дипмиссии, в том числе посол США в Ирке Мэтью Х. Теллер, улетели на военном самолете, который направлялся в Эрбиль.

По данным прессы, официальные лица США, основываясь на разведданных о возможном марше демонстрантов к зданию дипмиссии, попросили иракское руководство усилить охрану.

Сотни жителей Багдада пошли на штурм посольства США из-за авиаудара по объектам организации «Хезболла» на территории республики. Беспорядки в стране начались после похорон тех, кто стал жертвой авиаударов.

Иракцы прошли специальную укрепленную зону вокруг посольства и дошли до его стен. Отмечается, что демонстранты размахивали флагами «Хезболлы» и Ирака.