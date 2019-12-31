Забавные поздравления с Новым 2020 годом Крысы в стихах для SMS

Вот-вот пробьют куранты, мы дружно чокнемся бокалами и встретим Новый 2020 год. Год непростой, но от этого еще более интересный. Он високосный, имеет в своем номере две двойки (очень важный признак), а также пройдет под знаком первого животного 12-летнего китайского зодиака — Крысы, которая вот-вот сменит символ уходящего 2019-го — Свинью.
Об особенностях этого года, и о том, как его встретить по всем правилам, Федеральное агентство новостей подробно рассказывало. Думаем, настало время чуть-чуть перевести дух от хозяйственных хлопот и поздравить друзей и близких, которым вы не успели позвонить. Лучший вариант для этого — короткие забавные поздравления в стихах с Новым 2020 годом Крысы, которые можно послать в SMS-сообщении или через социальные сети.
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С Новым годом! Волшебства,
Смеха, радости, тепла,
Мира, счастья и достатка!
И в делах всегда порядка!
Пусть все чуждое, плохое
«Свинский» год возьмет с собою.
Крыса светлые мгновенья
Принесет для настроенья!
***
Каждый Новый год — как сказка,
И рождение мечты.
Новое приходит счастье
В мир наш, полной красоты.
С годом Крысы поздравляю
И желаю всем добра,
Счастья, радости, удачи,
И душевного тепла!
***
С Новым годом всех, друзья!
Жить без праздников нельзя!
Всем нам радости, удачи,
И здоровья всем в придачу!
Чтоб жилось нам хорошо,
Чтобы на душе — светло.
Чтобы Крыса всех хранила,
И достаток нам дарила!
***
Пусть Крысы год осыплет всех
Деньгами и богатством.
Желаю всем нам «сбычи мечт»:
Желаньям — исполняться!
Здоровья крепкого, любви,
Чудеснейших открытий!
И море счастья, новизны
И радостных событий!
Пусть праздник будет каждый день,
Друзья, родные — рядом.
И все хорошее придет,
Волшебным снегопадом!