Забавные поздравления с Новым 2020 годом Крысы в стихах для SMS

Вот-вот пробьют куранты, мы дружно чокнемся бокалами и встретим Новый 2020 год. Год непростой, но от этого еще более интересный. Он високосный, имеет в своем номере две двойки (очень важный признак), а также пройдет под знаком первого животного 12-летнего китайского зодиака — Крысы, которая вот-вот сменит символ уходящего 2019-го — Свинью.

Об особенностях этого года, и о том, как его встретить по всем правилам, Федеральное агентство новостей подробно рассказывало. Думаем, настало время чуть-чуть перевести дух от хозяйственных хлопот и поздравить друзей и близких, которым вы не успели позвонить. Лучший вариант для этого — короткие забавные поздравления в стихах с Новым 2020 годом Крысы, которые можно послать в SMS-сообщении или через социальные сети.

***

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, радости, тепла,

Мира, счастья и достатка!

И в делах всегда порядка!

Пусть все чуждое, плохое

«Свинский» год возьмет с собою.

Крыса светлые мгновенья

Принесет для настроенья!

***

Каждый Новый год — как сказка,

И рождение мечты.

Новое приходит счастье

В мир наш, полной красоты.

С годом Крысы поздравляю

И желаю всем добра,

Счастья, радости, удачи,

И душевного тепла!

***

С Новым годом всех, друзья!

Жить без праздников нельзя!

Всем нам радости, удачи,

И здоровья всем в придачу!

Чтоб жилось нам хорошо,

Чтобы на душе — светло.

Чтобы Крыса всех хранила,

И достаток нам дарила!

***

Пусть Крысы год осыплет всех

Деньгами и богатством.

Желаю всем нам «сбычи мечт»:

Желаньям — исполняться!

Здоровья крепкого, любви,

Чудеснейших открытий!

И море счастья, новизны

И радостных событий!

Пусть праздник будет каждый день,

Друзья, родные — рядом.

И все хорошее придет,

Волшебным снегопадом!