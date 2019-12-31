Сотрудники Sputnik Эстония вынуждены покинуть редакцию из-за угроз Таллина

Москва, 31 декабря. Сотрудники агентства Sputnik Эстония вынуждены будут прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угроз уголовного преследования. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

В документе указывается, что сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией «из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье предусматривающей до пяти лет лишения свободы».

Также в тексте говорится, что угрозы эстонских властей выглядят абсурдно, но уголовное преследование журналистов в Европе в настоящее время — это реальность. В МИА «Россия сегодня» заявили, что не намерены рисковать свободой людей, и назвали действия властей Эстонии «открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в ЕС».