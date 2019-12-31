Токаев пригласил Путина в Казахстан в 2020 году

Алма-Ата, 31 декабря. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пригласил его совершить официальный визит в республику в 2020 году. Об этом рассказала пресс-служба главы Казахстана.

Как уточнили в пресс-службе, Токаев пригласил Владимира Путина совершить в следующем году официальный визит в Казахстан. В пресс-релизе говорится, что руководители государств удовлетворены поступательным развитием всестороннего сотрудничества.

Кроме того, они подчеркнули, что между Россией и Казахстаном сложились доверительные контакты, стратегическое партнерство, что «идет на пользу общему делу дальнейшего сближения» стран.

«Главы государств условились продолжать совместную работу в двустороннем и многостороннем форматах, а также обменялись новогодними поздравлениями», — подчеркивается в сообщении.

Ранее Путин отметил традиции дружбы и уважения, которые сложились между Россией и Казахстаном. Путин отправил поздравительную телеграмму к годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Астаной.

Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с установлением дипломатических отношений между двумя странами, которое произошло 25 лет назад.

«Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса отношений между Россией и Казахстаном, конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — говорилось в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что развитие и упрочнение отношений «отвечает коренным интересам народов» России и Казахстана. Ранее Путин поблагодарил Астану за предоставление переговорной площадки по Сирии, на которой удалось достигнуть значительного прогресса по урегулированию кризиса в САР.