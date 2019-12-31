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Боевики «Азова» выбивали показания из пленных по указке СБУ

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Боевики «Азова» выбивали показания из пленных по указке СБУ

Донецк, 31 декабря. Боевики вооруженных формирований неонацистского толка выбивали показания из пленных жителей Донбасса, следуя указаниям Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказали бывшие пленники, освобожденные в рамках обмена 29 декабря.

По их словам, СБУ работает в тесной связке с радикалами из так называемых добровольческих батальонов, но, будучи государственной структурой, не может себе позволить грязную работу.

«Для этих целей используются радикальные организации, которые работают в интересах государства», — рассказал один из освобожденных Виктор Скрипник.

Так, бойцы группировки «Азов», известные своими неонацистскими взглядами, выполняли пытки узников по поручению сотрудников СБУ.

«Служба безопасности ведет дело от имени государства, в случае неправомерных действий тень упадет на страну, и это испортит имидж Киева на политической арене, а радикалы — люди, официально не зарегистрированные в спецслужбах. Такая логика», — рассуждает другой бывший пленный Александр Стельникович.

Освобожденные узники также рассказали, что пытки проводились под непосредственным контролем следователя Фролова, ведущего дело. Истязания продолжались полгода, в течение расследования дела. После этого суд рассматривал дело пять лет, но доказательств вины так и не было предъявлено.

«Когда нас взяли под крыло ООН и Красный Крест, взялись адвокаты за это дело, люди узнали о нас, и они [боевики – Прим. ФАН] нас уже не могли просто так убить. Мы начали бороться за правду, обращались в различные инстанции, заявляя о пытках, незаконных методах дознания», — рассказал Скрипник.

После этого, по словам бывших пленников, дело окончательно развалилось.

 

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Источник: ТАСС
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