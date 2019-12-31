Сторонники «Хезболлы» заблокировали посольство США в Ираке после американских авиаударов

Багдад, 31 декабря. Сторонники шиитского движения «Хезболла» и Сил народной мобилизации Ирака заблокировали посольство США в Багдаде и готовятся к длительной осаде с целью добиться закрытия диппредставительства.

Это стало ответом на недавний удар ВВС США по позициям «Хезболлы» в Ираке и Сирии. Иракские военные не мешают протестующим. Отметим, что толпа блокировала все входы и выходы, поэтому персонал посольства не может эвакуироваться.

Напомним, что 27 декабря американская авиабаза возле иракского города «Киркук» подверглась обстрелу. В результате погиб один гражданский специалист, несколько военных получили ранения.

29 декабря американские беспилотники атаковали пять позиций «Хезболлы» в Ираке и Сирии, что привело к гибели 25 и ранению 50 человек. Среди погибших есть военный советник Ирана. Власти Ирака расценили обстрел как нарушение суверенитета страны.

Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым обмен ударами и призвало стороны воздержаться от дальнейших шагов, которые могут обострить обстановку в регионе. Отметим, что «Хезболла» выступает на стороне правительственных сил Сирии, в то время как США открыто поддерживают так называемую сирийскую вооруженную оппозицию, а также курдские группировки, пытаясь свергнуть законно избранного президента САР Башара Асада.

При этом нахождение военных сил США в Ираке и Сирии является незаконным. У Штатов нет ни разрешение на военное присутствие от Багдада и Дамаска, ни мандата Совбеза ООН, который бы санкционировал вторжение.