В России из-за дефицита кадров появится второй вуз по подготовке пилотов вертолетов

Гражданская вертолетная авиация России взывает о помощи. По данным Ульяновской транспортной прокуратуры, единственное учебное заведение в стране, которое готовит коммерческих пилотов вертолетов, не может выпустить сотню курсантов 2019 года выпуска и порядка 90 — 2017-2018 годов. Речь по-прежнему идет об Омском летно-техническом колледже гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского (ОЛТК ГА). В других филиалах Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева — Краснокутском и Сасовском летных училищах — летом прошлого года не завершили практику 140 и 119 человек.

Весной 2019 года Федеральное агентство новостей рассказывало о том, почему курсанты до сих пор ждут своей очереди на налет. Смотрите наш новый специальный видеорепортаж.

«В ОЛТК ГА из 16 экипажей, которые нужны для отлета училища, есть только восемь. Это связано с неконкурентоспособностью инструкторского и преподавательского состава училища», — сказал корреспонденту ФАН президент профсоюза летного состава России, член Общественного совета при Росавиации Мирослав Бойчук.

В августе Ленинский районный суд Ульяновска назначил руководству ВУЗа штраф в 75 тысяч рублей за неисполнение программы подготовки специалистов. Месяцем ранее Рособрнадзор обнаружил в омском филиале грубые нарушения лицензионных требований.

«У некоторых преподавателей нет высшего авиационного образования, что не дает им права заниматься преподавательской деятельностью, у кого-то нет педагогического образования и так далее. Такие нарушения были выявлены», — рассказал студент 3 курса ОЛТК ГА Александр Кобылкин.

Пять преподавателей отстранили от работы. Позже один из них предоставил документы о наличии опыта работы по своему профилю, и его восстановили. Двоих уволили, еще столько же перевели на другую работу в филиале, сообщил Федеральному агентству новостей и. о. ректора Николай Африкантов.

«Институт устранил все нарушения, устранение которых зависело от учебного заведения», — сказал он.

Курсанты и общественники недоумевают, почему нарушения были обнаружены только сейчас. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олега Смолина, требования Рособрнадзора к квалификации преподавателей завышены.

«В результате формальные требования далеко не всегда соответствуют реальной квалификации работника. Не говоря уже о том, что 30 лет назад, когда его принимали, они были совершенно другие», — утверждает парламентарий.

Одна из причин многолетних задержек выпуска курсантов — нехватка воздушных судов и преподавателей, объясняют в администрации президента РФ. По состоянию на октябрь 2019-го из восьми выпускных вертолетов Ми-8 исправны только три, из пяти вертолетов первоначального обучения — два Bell-407 GXP.

«Приобретение воздушной техники возможно только при поступлении соответствующего финансирования, которого до настоящего времени в институт не поступало. Необходимые расчеты и запросы в уполномоченные органы направлены», — сообщил корреспонденту ФАН Николай Африкантов.

По штату положено 27 пилотов и бортмехаников-инструкторов, но в ОЛТК ГА не хватает 15-ти.

«Чтобы обеспечивать нужный налет, нужно более десяти инструкторов. Сейчас их четыре», — подсчитал Олег Смолин.

Средний возраст вертолетчиков приближается к 50-60 годам. Эксперты прогнозируют интенсивное выбывание летного состава и предупреждают: потери нужно восполнять.

«Это ужасно. Стыдно подходить к вертолету в эти годы. А это только средний возраст! — Поделился эмоциями с корреспондентом ФАН заслуженный пилот России, генеральный директор и совладелец ЗАО «Авиакомпания Спарк+» Вадим Базыкин.

Главной проблемой образования в авиации Заслуженный пилот РФ видит в отсутствии преемственности поколений.

«У каждого командира должен быть второй пилот. Они выпускаются и только имеют право возить пассажиров. Допуск к активному пилотированию дают на предприятиях. И тут начинается процесс обучения, становления летчика. Это самый интересный процесс. Любой командир мечтает о том, чтобы у него был ученик свой. Без этого нельзя, а, когда вы летаете два дедушки в салоне вертолета, простите меня, это хрень какая-то! Нельзя такие вещи делать», — сказал он.

Учить будущих пилотов некому: опытные вертолетчики уходят на пенсию, остальные исчезают в авиакомпаниях. Главная причина — размер зарплаты летно-инструкторского состава. Так, в АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» она составляет в среднем 314300 рублей, в ООО «Авиакомпания «Скол» 226000. А в Омском летно-техническом колледже 77630 рублей.

«Проблему надо решать кардинально, — призвал Мирослав Бойчук. — Надеяться на то, что учебное заведение изыщет какие-то внебюджетные средства, чтобы доплатить пилоту-инструктору, бессмысленно».

Курсанты ОЛТК ГА также заявили: заработную плату преподавателей нужно поднять до конкурентоспособной.

«Преподаватель должен отработать в сфере авиации не мене двух лет, иметь именно профильное, по которому он читает этот предмет, иметь педагогическое образование. В Омске таких людей нет. А иногородние за ту зарплату, которую сейчас получает преподавательский состав, не идут», — констатировал Александр Кобылкин.

Одного добровольца курсанты все-таки нашли — среди своих же выпускников. Никита Беспалько закончил Московский авиационный институт, решил выучиться в Омском летно-техническом колледже и устроиться туда на работу. Но молодого человека не взяли.

«Отучился, прошел повышение квалификации как преподаватель авиационно-учебного центра. Документы все имелись, в сентябре передал в комиссию. Ответа никакого не поступило, но через товарища, который передавал документы и пытался решить ситуацию, мне сказали, что отказ», — рассказал корреспонденту ФАН выпускник МАИ и ОЛТК ГА.

Как и десятки других выпускников Омского колледжа 2019-го года, Никита до сих пор не получил свой диплом. Молодой пилот переехал в Москву и работает где придется.

По разным данным, каждый год гражданскую авиацию покидают около 200 вертолетчиков, а ежегодная потребность авиакомпаний во вторых пилотах вертолетов превышает 90 человек.

«Я думаю, что около 400 человек пришли бы в вертолетную авиацию, и все бы были трудоустроены», — оценил Вадим Базыкин уровень дефицита вертолетчиков в стране.

Больше всех от нехватки кадров и вертолетов страдают Якутия и Дальний Восток. При этом от малой авиации зависит жизнь сотен тысяч россиян в труднодоступных населенных пунктах. Как рассказал корреспонденту ФАН зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов, в Якутии вертолетных кадров «катастрофически не хватает».

«В Якутии было много вертолетных отрядов, авиаотрядов, но это все разрушили в 90-е годы. За 30 лет опытные авиаторы разъехались, постарели, ушли на пенсию», — сказал он.

Сенатор заявил: на Дальнем Востоке обанкротились почти все региональные авиакомпании.

«В авиакомпании «Якутия» не хватает больше сотни вертолетчиков, не говоря уже о командирах, бортмеханиках, вторых пилотах. Их обучать надо. Все это надо заново возродить. Нужно модернизировать вертолетную площадку, закупить вертолеты. А главное — обучить ребят».

Чтобы восполнить кадровый запас в вертолетной авиации и обеспечить учебные заведения воздушными судами, нужны деньги. На вопрос, где их взять, в профильных ведомствах ответа нет. Зато есть немало предложений о реформе образовательных стандартов при подготовке коммерческих пилотов.

«В Росавиации и Минтрансе РФ прорабатывается вопрос поставки для нужд ОЛТК ГА пяти вертолетов Ансат; пяти вертолетов Ми-8 АМТ; шести вертолетов Bell 407; двух комплексных тренажеров вертолета Ансат; двух комплексных тренажеров вертолета Ми-8 АМТ», — сообщают в администрации президента РФ.

В Росавиации заявили, что готовы уровнять зарплату летно-инструкторского состава образовательных организаций гражданской авиации с уровнем оплаты труда пилотов авиакомпаний, повысив ставку летного часа от 500 рублей до 3000.

«К сожалению, Минфин навстречу не идет. Некоторые решения Минфина приводят к тому, что мы теряем кадры. Как итог, мы будем иметь провал, особенно в вертолетной авиации с выпускниками, — констатировал Мирослав Бойчук. — Есть поручение вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой по решению проблемы оплаты инструкторского состава в летных училищах. К сожалению, до сих пор оно не выполнено. Надеюсь, что в 2020 году будет выполнено».

Проблему дефицита кадров мог бы решить механизм целевого обучения, который заработал в России 21 марта 2019 года. Однако большинство авиакомпаний не спешат заключать договоры с учебными заведениями. Большинство надеется, что государство найдет деньги на обучение курсантов самостоятельно.

Выход из кадрового тупика нашли в АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии». Руководство предложило Росавиации открыть на базе Якутского авиационного технического училища гражданской авиации — филиале ФГОБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» специальность «летная эксплуатация вертолетов».

«Полярные авиалинии» сталкиваются с острой проблемой — дефицитом летного и инженерного состава. Наибольшая нехватка ожидается среди экипажей вертолетов Ми-8: командиров воздушного судна, вторых пилотов и бортмехаников. Это отразится на выполнении социально-значимых внутриулусных рейсов, срочных санитарных заданий, проведения аварийно-спасательных мероприятий. Уже сейчас ежегодно нам требуется более 10 командиров Ми-8 и вторых пилотов», — сообщил корреспонденту ФАН гендиректор АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» Семен Винокуров.

В Совете Федерации инициативу авиакомпании поддержали. В 2020 году Якутское авиационное техническое училище обещает стать второй кузницей вертолетных кадров в стране. Желающих поступить на новую специальность уже больше сотни.