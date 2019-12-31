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ФИФА может изменить правила фиксации офсайда

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ФИФА может изменить правила фиксации офсайда

Москва, 31 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить правила фиксации офсайда. Такие варианты сейчас рассматривают футбольные функционеры.

По данным The Times, руководители организации считают,что положение «вне игры» нужно фиксировать только в том случае, если между игроком защищающейся команды и атакующим соперником есть «очевидный просвет». Если изменения будут утверждены, то соответствующий запрос ФИФА направит в Международный совет футбольных ассоциаций, регулирующий правила игры в футбол.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», ранее о том, что правила фиксации офсайда нужно изменить заявил глава УЕФА Александер Чеферин. По его мнению, судьи не должны учитывать офсайд в один-два сантиметра.

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