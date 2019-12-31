Москва, 31 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить правила фиксации офсайда. Такие варианты сейчас рассматривают футбольные функционеры.

По данным The Times, руководители организации считают,что положение «вне игры» нужно фиксировать только в том случае, если между игроком защищающейся команды и атакующим соперником есть «очевидный просвет». Если изменения будут утверждены, то соответствующий запрос ФИФА направит в Международный совет футбольных ассоциаций, регулирующий правила игры в футбол.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», ранее о том, что правила фиксации офсайда нужно изменить заявил глава УЕФА Александер Чеферин. По его мнению, судьи не должны учитывать офсайд в один-два сантиметра.