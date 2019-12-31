Лукашенко и Путин обсудили по телефону поставки углеводородов и нефти

Минск, 31 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко вновь созвонились и обсудили тему поставок углеводородов, в частности, нефти. Об этом сообщает во вторник информационное агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Отмечается, что российский президент поздравил белорусского коллегу с наступающим Новым годом.

«В продолжение и развитие вчерашнего разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Белоруссию», — говорится в сообщении.

Накануне лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поставки нефти и голубого топлива белорусской стороне.

Напомним, Путин и Лукашенко провели встречу 20 декабря на полях саммита ЕАЭС в Северной столице. По окончании переговоров глава Белоруссии объявил, что Москва и Минск договорились об объемах поставок нефти и газа в наступающем году. Речь шла о покупке Белоруссией у РФ примерно 20 миллиардов кубометров газа и около 24 миллионов тонн нефти. Лукашенко не раскрыл стоимость энергоносителей, но обратил внимание на то, что она будет не выше, чем в этом году.

В прошлом месяце РФ и Белоруссия согласовали существенную часть дорожных карт по интеграции двух держав. Москвой и Минском был подготовлен 31 документ, распространяющийся на почти все области экономики.