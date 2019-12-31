Медаль к 75-летию Победы изготовят в России для стран СНГ

Москва, 31 декабря. Юбилейную монету «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» изготовят для государств — участников Содружества независимых государств (СНГ).

Президент России Владимир Путин распорядился изготовить юбилейную монету в честь 75-летия Победы для стран СНГ. Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, медаль сделают для награждения «лиц, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне».

Список тех, кто будет удостоен награды, а также порядок ее вручения будут определяться нормативными актами стран СНГ.

«Сведения о количестве лиц, подлежащих награждению медалью, представляются уполномоченными органами государств — участников СНГ в Министерство иностранных дел РФ до 1 февраля 2020 года», — говорится в распоряжении.

Планируется, что медали передадут по дипломатическим каналам стран СНГ не позднее 1 марта.

Документ подписан главой российского государства в понедельник и вступает в силу с момента его подписания.