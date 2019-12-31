Архивы подтвердили сотрудничество Польши с Гитлером

Гитлера «осенила мысль» о выселении представителей еврейской национальности сразу из четырех государств в Африку. Об этом говорится в обнаруженных Федеральным агентством новостей архивных документах, подтверждающих слова президента России Владимира Путина о намерении «антисемитской свиньи» Юзефа Липского установить Адольфу Гитлеру памятник в Варшаве.

Ранее Путин, выступая на коллегии Минобороны, напомнил, что в 1938 году Гитлер предложил высылать евреев в Африку.

«Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — заявил Путин.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попытался оспорить это высказывание. В своем официальном заявлении политик обвинил СССР в «союзничестве» с Гитлером. Однако в России тут же указали Варшаве на то, что именно Польша первой заключила пакт о ненападении с Германией: соответствующее заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

Корреспонденту ФАН удалось найти в «Документах и материалах кануна Второй мировой войны 1937–1939, том 2», размещенных в электронной библиотеке военной литературы, документ, информацию из которого как раз и озвучил российский президент. Это переведенное на русский язык донесение польского посла в Берлине Липского министру иностранных дел Юзефу Беку № 1/165/38 от 20 сентября 1938 года с пометкой «Совершенно секретно».

Оригинал документа хранится в США, в архивах находятся фотокопии только первой и последней страниц донесения, однако из дословного перевода легко сделать вывод, что попытки поляков обвинить Советский Союз в сотрудничестве с фашистской Германией — лишь способ неуклюже откреститься от собственной истории. Ее вершили в том числе такие деятели, как Липский, мечтавшие водрузить гранитного или бронзового Гитлера в Варшаве.

«Когда я это услышал, я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве», — пересказал в своем выступлении Владимир Путин донесение посла министру иностранных дел Польши.

В документе действительно есть подтверждение этим словам.

«Его осенила мысль о решении еврейской проблемы путем эмиграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть и Румынией (тут я ответил, что если это найдет свое разрешение, мы поставим ему прекрасный памятник в Варшаве)», — пишет Липский.

На нескольких страницах донесения он пространно описывает свой двухчасовой разговор с Гитлером и договоренности о предстоящем сотрудничестве Третьего рейха и Польши. Отдельно докладчик отмечает вопрос о Закарпатской Руси и «коммунистической пропаганде» на этой территории.

«У меня сложилось впечатление, что канцлер очень заинтересовался этой проблемой, особенно когда я ему сказал, что посредством общей польско-венгерской границы через Закарпатскую Русь мы создали бы более крепкий барьер против России», — пишет Липский.

В донесении также говорится о конфиденциальных договоренностях Польши и фашистской Германии.

«Канцлер… довел до моего сведения, что уже сегодня, в случае, если между Польшей и Чехословакией дело дойдет до конфликта на почве наших интересов в Тешине (бывший город Австро-Венгрии, разделенный после Первой мировой войны между Чехословакией и Польшей. — Прим. ФАН), рейх станет на нашу сторону», — заверяет посол министра иностранных дел Польши Юзефа Бека.

Липский занимал должность посла Польши в Германии с 1934 по 1939 годы и отличался выраженными антисемитскими взглядами, как и большинство представителей польской власти в те годы. В 1930-х годы в стране была создана рабочая группа, которая занималась решением еврейского вопроса.

В частности, в 1937 году польская делегация посетила остров Мадагаскар, куда планировали отправить своих земляков поляки. Идея заинтересовала вождей Третьего рейха, но этот план не был реализован — нацисты устроили Холокост прямо в Европе.

Стоит добавить, что пакт о ненападении между СССР и Германией был подписан 23 августа 1939 года, тогда как польский пакт с фашистской Германией был заключен на пять с половиной лет раньше — еще 26 января 1934 года. В качестве союзницы Гитлера Польша участвовала в разделе Чехословакии, введя войска в Тешинскую область и направив Праге ультиматум, который чехословацкое правительство было вынуждено принять.