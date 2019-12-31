Роухани заявил, что учения ВМС Ирана, России и Китая заставили США нервничать

Тегеран, 31 декабря. США занервничали, когда узнали о совместных учениях ВМС Ирана, России и Китая, прошедших на севере Индийского океана. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Проведение маневров Ирана, России и Китая в Оманском заливе не праздный вопрос — они заставили понервничать разорителей», — сказал иранский лидер в эфире местного телевидения​​​.

Как подчеркнул Роухани, учения «трех великих сил» неприемлемы для США и Великобритании, а также других стран Персидского залива, которые президент Ирана назвал «мелкими».

Напомним, совместные учения ВМС Ирана, РФ и КНР под названием «Пояс морской безопасности» проходили с 27 по 30 декабря. Поводом для маневров стало стремление Вашингтона создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном, а также ряд инцидентов в Персидском и Оманском заливах и соединяющем их Ормузском проливе, обостривших обстановку в регионе. ВМС Ирана заявили о намерении проводить подобные учения ежегодно, отметив при этом, что маневры не означают создания коалиции трех государств.

Ранее представитель Госдепартамента США указал на «несвоевременность» морских учений Ирана, России и Китая. По его словам, Москва и Пекин должны вводить санкции против Тегерана, а не организовывать совместные маневры.