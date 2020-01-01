Сирийская армия отбила от террористов деревни в юго-восточной части Идлиба

Дамаск, 1 января. Сирийская правительственная армия продолжает свои операции против террористических группировок в юго-восточной части Идлиба и взяла под контроль деревни Самаки, Тель-Хатра и Хирбет-Навафа после нанесения поражения банде боевиков, скрывающихся в этих районах.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Армейские подразделения, находящийся на направлении Абу-Духура, в течение всего прошедшего дня вели ожесточенные столкновения с террористами запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой1» и союзными им бандформированиями, которые пытались использовать погодные условия и наличие густого тумана для проникновения и нападения на некоторые военные объекты, принадлежащие САА.

Сирийской армии удалось ликвидировать несколько террористов, ранить других и уничтожить их оружие, оставшиеся группы джихадистов бежали в Маарет-ан-Нуман.

Погодные условия и проливные дожди привели к замедлению военной операции в направлении Маарет-ан-Нуман. Она будет возобновлена с улучшением погоды.

Генеральное командование армии объявило о контроле над 320 км2 территорий Идлиба, в которые вошло более сорока городов и деревень в юго-восточной части Идлиба, которые перешли к Дамаску после победы над «Джебхат ан-Нусрой» и остальными террористическими организациями.

Ранее сообщалось, что в ходе прочесывания освобожденных районов провинции Идлиб подразделения сирийской армии обнаружили десятки штаб-квартир, которые использовались незаконными вооруженными формированиями. Перед наступлением сирийской правительственной армии боевики сожгли и разграбили собственные штаб-квартиры, забрав с собой все ценные документы и оборудование.

В данный момент инженерные подразделения сирийской армии продолжают обыскивать 40 городов и деревень, которые были освобождены от террористов накануне.

1 Организация запрещена на территории РФ.