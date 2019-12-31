Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в следующем году

Москва, 31 декабря. Российские аналитики дали прогноз по курсу рубля в 2020 году, отметив, что на курсе национальной валюты в следующем году могут отразиться выборы президента США и торговые войны между странами.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова предположила, что курс рубля может сильно меняться в 2020 году. По ее словам, первое полугодие будет для национальной валюты позитивным.

«Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между Россией, Украиной и западными странами, а также в целом положительный настрой относительно развивающихся рынков. <…> Во втором полугодии ожидается рост внимания к выборам в США», — рассказала в беседе с корреспондентом «Известий» Орлова.

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов считает, что повышенную волатильность на мировые финансовые и сырьевые рынки могут принести сложные торговые отношения между Вашингтоном и Пекином и президентская гонка в Соединенных Штатах. Он отметил, что именно это «станет фактором нестабильности для российской валюты, курс которой может колебаться в диапазоне 60–67 по отношению к американскому доллару».

Как заметил шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев, в первой половине 2020 года ожидается «медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля».