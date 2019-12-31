Путин наградил орденом Дружбы почетного постоянного секретаря Академии наук Франции

Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы граждан Франции Катрин Брешиньяк и Бернара Лозе, говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства наградил почетного постоянного секретаря Академии наук Франции Катрин Брешиньяк и сопредседателя генерального совета Международного союза неправительственных организаций «Ассамблеи народов Евразии» Бернара Лозе.

«За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами», — говорится в подписанном российским лидером указе.

Ранее глава государства присвоил почетное звание народного артиста России ведущей Ангелине Вовк, пианисту Сергею Жилину и певцу Игорю Николаеву.