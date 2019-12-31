Лайнер S7 внепланово приземлился в «Кольцово» из-за непогоды в Перми

Екатеринбург, 31 декабря. Пассажирский лайнер авиакомпании S7, следовавший рейсом Москва — Пермь, экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Кольцово».

Накануне по причине сложных метеоусловий в Екатеринбурге приземлились еще два самолета, летевших из Москвы и Гоа в Пермь.

«Рейс S7-1155 Москва — Пермь прибыл в аэропорт Екатеринбурга из-за сложных метеоусловий в аэропорту прибытия», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось об аварийной посадке в Екатеринбурге лайнера компании «Уральские авиалинии», направлявшегося из Новосибирска в Москву. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в «Кольцово» по причине неисправности одного из двигателей. Отмечается, что посадка прошла успешно, пассажиры на время ожидания запасного борта будут обеспечены всем необходимым.

Федеральное агентство новостей сообщало об экстренной посадке в «Кольцово» пассажирского лайнера. Airbus более трех часов кружил над аэропортом прежде чем благополучно приземлился.

Лайнер «Уральских авиалиний» вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, но был вынужден совершить экстренную посадку. Перед приземлением самолет израсходовал все топливо. По данным «Уральских авиалиний», причиной происшествия стало срабатывание датчика неисправности одной из систем.