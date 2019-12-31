Кроссовер Chery Tiggo 8 появится в России

Москва, 31 декабря. Китайская компания Chery Automobile Co. Ltd привезет в Россию Chery Tiggo 8. Об этом говорится в документах Росстандарта, который одобрил тип транспортного средства для китайского кроссовера.

Автомобиль будет оснащен бензиновым двигателем на 170 лошадиных сил, иметь передний привод и вариатор. Машина получит подогрев зеркал и передних сидений, климат-контроль и систему курсовой устойчивости. В более продвинутую версию входит подогрев задних сидений, подогрев лобового стекла и камера заднего вида.

Ранее сообщалось, что Chery выводит на международный рынок свой суббренд премиального класса Exeed. В России эти машины начнут продавать в 2020 году. Первой страной (кроме Китая), на рынке которой появятся машины торговой марки Exeed, стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Chery Tiggo — это компактный кроссовер, производство которого было начато в 2005 году. Компания Chery Automobile имеет производственные мощности в Таганроге. Там выпускается кроссовер Vortex Tingo. До 2008 года автомобили Chery выпускались в Калининграде, а до 2016 — в Черкесске.