Экс-сотрудник спецслужб рассказал о причинах ликвидации Хангошвили

Западные спецслужбы широко используют ичкерийских и грузинских боевиков для организации провокаций и создания давления на Россию. Один из самых резонансных примеров — убийство в Берлине ичкерийского боевика, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с одним из бывших сотрудников российских спецслужб, который по долгу службы был знаком с деятельностью Хангошвили. В эксклюзивном интервью ФАН офицер на условиях анонимности раскрыл некоторые детали биографии террориста.

«Уважаемое лицо» из Панкиси

— Расскажите, кто такой Зелимхан Хангошвили? Что известно о его личности, жизни, связях? Откуда вы его знаете?

— У Зелимхана Хангошвили среди своих боевиков было два позывных, «Зелим» и «Дышно», которые он получил еще во время участия в бандформированиях на территории Кавказа, Чеченской и Ингушской республик. В свое время он участвовал во второй чеченской войне, старший брат его участвовал и еще ранее. По сути, пример брата и привел его на Кавказ, чтобы воевать на стороне боевиков.

Вторая чеченская война отличалась от первой, там уже шел радикализм, шло участие наемников с территорий арабских стран, из Африки, из арабских стран. Соответственно, и характер войны был совершенно другим. В Панкисском ущелье на севере Грузии, в районе Дуиси в свое время родился Хангошвили. Там исторически проживали и проживает большая община чеченцев, так называемых панкетов, панкисских чеченцев — кутаитов. В 2008 году, когда я служил в органах госбезопасности, началась война в Южной Осетии, и возникла острая необходимость по этому направлению. В том числе было усилено внимание по работе с кавказцами, проживающими именно на территории Грузии и Южной Осетии, так как прошла информация, что часть этнических чеченцев примкнула к грузинской стороне воевать против российских миротворцев в Южной Осетии.

Среди них и был собран отряд, достаточно большой, порядка шестидесяти человек, членом которого был «Зелим» Хангошвили. Это незаурядная личность, в свое время он воевал вместе с Масхадовым и другими известными боевиками, знал братьев Ахмадовых.

На тот момент это были одни из лидеров ичкерийцев, которые проживали в Грузии, в том же Панкисском ущелье какое-то время. А так как люди себя серьезно проявили в войне с Южной Осетией, на них была сделана ставка, в том числе и грузинскими спецслужбами по работе против российской стороны.

В частности, так как Хангошвили был одним из их лидеров, его там все слушались, как и его брата, с ними стали плотно работать братья Лордкипанидзе. Гия (Георгий) Лордкипанидзе, младший брат, на тот момент возглавлял «антитеррористический центр» Грузии, хотя в свое время он был выходцем из госбезопасности. Когда там произошло слияние МВД и МГБ, он его возглавил (Лордкипанидзе занимал пост заместителя министра внутренних дел Грузии. — Прим. ФАН). Старший брат его, Давид, возглавлял управление МГБ в Ахметском районе Грузии. Соответственно, они оба имели тесные связи с Хангошвили и не только с ним. Там было достаточно и других серьезных боевиков, которые впоследствии оказались и в Европе, и на территории Украины, где принимали участие со стороны националистов, со стороны ВСУ в вооруженном конфликте против жителей Донбасса, против мирного населения.

— Что известно об отношении к нему со стороны лидеров других бандформирований из Чечни и Грузии? Были ли у них какие-то конфликты?

— Немного предыстории. В свое время я был одним из тех, кто был причастен к «разработке» указанной группы панкисских боевиков. Это сложная и интересная работа, она пересекалась не только по работе с ним, но и по их связям с грузинскими спецслужбами, а на тот момент если грузинские спецслужбы с ними связывались, значит на то было одобрение политического руководства Грузии, в том числе и президента Грузии Михаила Саакашвили.

Фактически правительство Грузии и его силовые структуры одобряли подготовку и вербовку среди ичкерийских боевиков, чеченского населения для борьбы с Россией и российскими спецслужбами. Они неоднократно заходили на территорию уже в период после второй чеченской. Периодически активно заходили на территорию Российской Федерации — в Дагестан, Чечню. Через них, в частности, шли поставки денежных средств, которые проходили через Ближний Восток: в основном Саудовскую Аравию, Катар, из Турции, Стамбула, где сидела одна из политических верхушек так называемого «Эмирата Кавказ».

В 2012 году должны были забросить крупную группу боевиков на территорию Чечни через Панкисское ущелье, эта операция планировалась несколько лет. Были заминки у них определенные, где-то недостаток средств, где-то еще что-то. Есть разные версии, что там точно случилось. Там произошел конфликт между грузинскими спецслужбами и, видимо, военными, которые не дали пропуск этим ичкерийским боевикам-панкиссцам (кистинцам). Возник бой, боевики взяли в заложники местное население одного из пограничных городов, и там, во время этого боя, большая часть отряда была разбита.

Чтобы предотвратить [полный разгром отряда. — Прим. ФАН] и попытаться договориться, вызвали как раз это «уважаемое лицо», Зелимхана Хангошвили. Он проводил переговоры с ними, чтобы они сдали оружие, так как они его знали.

По другой версии, его обвиняют в том, что, наоборот, он их «сдал», их пути передвижения — по какой причине, тоже непонятно. Поэтому, конечно же, какая-то «кровная месть» могла возникнуть со стороны [родственников] убитых боевиков.

Так как договор нормально не прошел, часть из них сложила оружие или была взята в плен, остальные были уничтожены. Погибло большое количество боевиков, повторюсь, на территории Грузии. После всей этой ситуации возникли серьезные разногласия среди боевиков, среди панкиссцев, среди грузинских боевиков, которые там находились. Но через некоторое время произошло какое-то затишье.

Зелимхана, видимо, попросили на какое-то время уехать из страны: он был у родственников в Германии, Швеции, но не просто родственников. Скажем так, все они родственники, но, по сути, они все причастны к бандподполью тем или иным образом. Так или иначе, даже женщины, жены боевиков являются связными, какими-то звеньями в цепи, в единой системе, передают информацию.

Под грузинами на Украине

— Как Хангошвили оказался на Украине? Чем он там занимался и как в итоге попал в Германию?

— Когда в 2014 году случился Майдан, события в Крыму, в Донбассе, со стороны руководства западных спецслужб, (откровенно говоря, американских спецслужб), возникло предложение привлечь на территорию Украины «опытных управленцев», назовем их так. Им было интересно не просто управление, а чтобы люди выполняли определенные задачи. Саакашвили — всем известный человек, который долгое время провел на Западе. Он там обучался определенным технологиям, был опытен в своих «майданных революциях» на территории Грузии. Соответственно, он был привлечен в качестве одного из руководителей и стал мэром Одессы. Начальником одесской милиции он привлек своего подопечного из своей команды — как раз Гию (Георгия) Лордкипанидзе. Напомню, Георгий Лордкипанидзе был высокопоставленным сотрудником «антитеррористического центра» Грузии.

Как только он там появился, мне стало сразу все ясно. Там, где Лордкипанидзе, там появятся и ичкерийские боевики. Почему им это выгодно? Они идейно мотивированы на войну с Россией, они опытные «спецы» для проведения каких-то точечных спецопераций. Конечно же, возникло мнение привлечь их на территорию Украины для формирования определенных подразделений, в первую очередь для выполнения специальных операций в качестве наемников. Причем они не гнушались ничем, вплоть до устранения определенных личностей, неугодных пришедшим к власти на Украине. С одной стороны они пришли через Лордкипанидзе, то есть из Грузии, кого-то вернули из европейских стран и дали им карт-бланш.

В Европе они были разбросаны по разным странам: кто в Германии, кто во Франции, кто в Швеции, кто в Финляндии. Таким образом, из числа ичкерийцев или ингушских боевиков было организовано несколько батальонов, построенных исключительно на этническом принципе. Один из них — «Батальон имени шейха Мансура», второй — «Батальон имени Джохара Дудаева». По нашим источникам, возле Одессы был образован специальный закрытый лагерь подготовки, где обучались, формировались не сами батальоны, а подразделения из этих боевиков. Так там и появился в 2014 году Зелимхан Хангошвили.

Стоит сказать, что у Хангошвили был второй паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Некоторые утверждают, что он специально сделал новый паспорт, чтобы скрываться в Европе. Но на самом деле, паспорт на это имя ему давно сделали грузинские спецслужбы, Кавтарашвили — это фамилия его матери. Под этими паспортными данными он и ездил по Украине, по моим сведениям.

Через некоторое время он познакомился там с местной женщиной, которая впоследствии стала его женой. Кроме Хангошвили, в этих отрядах под общим руководством Лордкипанидзе находились и другие известные боевики. Один из них — Тимур Махаури, он же Руслан Папаскири, он же Али Дабуев, позывной «Зона», у него много имен, много «корочек».

По косвенным данным, им дали очень широкие полномочия на территории не просто в зоне АТО (они воевали в основном на Мариупольском направлении), а и на территории [всей] Украины. У них было несколько «корочек», в том числе и спецслужб, они были хорошо вооружены. У них были и «Стечкины», и «Глоки», и другое интересное оружие, которое используется спецслужбами. Опять же, речь идет о формировании из ичкерийских боевиков специальных групп для специальных задач, а не просто для войны в зоне АТО. А так как шел передел власти, всем понятно, что такие задачи выполнялись.

Тимура Махаури подорвали в машине вместе с другим человеком в Киеве не так давно. А перед этим его совершенно случайно задержали, когда он на машине уходил от полицейских, отказался останавливаться и таким образом был «подсвечен». По сути, он был «вскрыт» со своими документами.

Он также был «легендарной личностью», был причастен к гибели Шамиля Басаева. Именно с его стороны и при его участии отправлялись несколько грузовиков с боеприпасами и взрывчаткой, которые сопровождал Басаев, и в одном из которых он и подорвался. Сами же боевики обвиняли на тот момент Махаури в том, что он «сдал» Шамиля и в том, что он сотрудник российских спецслужб, чего никогда не было. Понятно, что в работе спецслужб так или иначе идет вербовка либо связных, либо самих боевиков и их окружение. Но в данном случае, это не так.

В свое время он тоже на территории Грузии, а потом и в Турции, проводил ряд операций по заданию спецслужб. Ичкерийское бандподполье после первой чеченской кампании было разделено на несколько линий: кто-то поддерживал Ичкерию, так называемое правительство ЧРИ, кто-то поддерживал линию «Эмирата Кавказ», а кто-то был сам по себе. То есть даже за рубежом они были разделены и в том числе друг против друга пытались воевать.

Этот «Зона», Тимур Махаури, хотя его настоящее имя Али Дабуев, был причастен к ликвидации нескольких серьезных боевиков, лидеров боевиков в Стамбуле, за что был захвачен турецкими спецслужбами, долго сидел там в тюрьме (там долго шло расследование), но в результате был отпущен, что очень странно. И вот этот человек появляется на территории Украины, как и Хангошвили, с широкими полномочиями, с серьезными документами и вооружением. Это означает, что, по сути, здесь шла общая работа, общее взаимодействие между грузинскими спецслужбами, турецкими и американскими. Так как спецслужбы Украины, в том числе, вели свою работу в тесном взаимодействии с западными спецслужбами, то можно считать, что это единая цепь.

Через некоторое время, когда убрали Саакашвили, пошла внутренняя борьба, в результате Лордкипанидзе «попросили» оттуда, он вернулся обратно в Грузию. Шумиха вокруг ичкерийских боевиков, соответственно, немного утихла. Они стали меньше показываться на глаза, плюс эти «проколы» с Тимуром Махаури, другими боевиками, когда, по сути, вскрывалась вся их сеть… Кто-то был либо расформирован, либо был вынужден вернуться в ту страну, где он был до того.

А Хангошвили несколько лет назад появился на территории Германии, в Берлине, и попросил политическое убежище. Это немного странно, потому что человека такого уровня знают спецслужбы, когда он въезжает в страну: кто он такой, что он такое и откуда он. Значит, правительство Германии сознательно пустило в страну боевика, который на тот момент уже разыскивался Интерполом и был объявлен в международный розыск российскими спецслужбами.

Здесь ему грозили серьезные статьи, и мы, как спецслужбы, были заинтересованы в том, чтобы вернуть человека живым, чтобы он вместе с другими боевиками понес заслуженное наказание. Конечно, за ними всеми ведется определенное наблюдение, ведется разработка, но политические процессы не дают возможности тесно взаимодействовать с местными спецслужбами. Поэтому те не дают «добро» на то, чтобы выдворить человека или арестовать и передать его в руки российских спецслужб.

Без западных спецслужб не обошлось

— В случае Скрипалей, например, российская сторона сама нашла обвиняемых британцами россиян и предложила Великобритании создать совместную следственную группу для объективного расследования, но ответа не получила. Точно такой же сценарий мы видели и со сбитым Boeing рейса MH-17, и в отравлении Литвиненко, когда в Европе сразу же обвиняли Россию, но не давали доступа к доказательной базе и категорически отказывались проводить совместное следствие. Почему Россия больше всех была заинтересована в экстрадиции из ФРГ живого и здорового Хангошвили?

— То, что в Германии находится большое количество ичкерийских «экс-боевиков», было известно давно: что в Берлине, что в других городах. И Хангошвили просто так туда бы не уехал. Если он уехал туда, это означает, что он не просто попросил там политическое убежище. Это означает, что он жил там со своей диаспорой и рядом с ним находились и другие представители бывших боевиков, которые воевали против нашей страны. Хотя он достаточно молодой, ему тогда не было и сорока лет, он успел наделать «нехороших дел».

То, что случилось в Берлине в августе 2019 года, явно было профессиональным убийством. Киллер, который «отработал» против него, был профессионал. Он сделал несколько выстрелов в него с контрольным выстрелом в голову. Киллер был в парике, который сбросил на месте, там же сбросил пистолет, это почерк профессионала.

Для чего могла быть нужна вся шумиха вокруг Хангошвили со стороны местных служб, вообще европейских политиков? Сразу же пошли заявления, что здесь есть «российский след». Да, мы заинтересованы, чтобы человек был наказан, но у нас правовое государство, и мы действуем в рамках правового поля. Задача была вернуть человека сюда, добиться его выдачи, чтобы он здесь понес наказание.

Есть версия о том, что ситуация была спланирована целенаправленно некоторыми силами для ухудшения отношений с Россией, с российскими властями и для того, чтобы по примеру «дела Скрипалей» возник новый прецедент, чтобы можно было ввести против России новые санкции. Эта версия, я считаю, основная.

Есть и другая версия о том, кто мог стоять за убийством Хангошвили, — это его «кровники», то есть как раз те боевики, которые пытались с территории Грузии перейти на территорию России, когда он с ними вел переговоры. Они могли убрать Хангошвили чисто из «кровной мести».

Но, повторюсь, это человек был очень уважаемый в своей среде, с серьезными связями, и поэтому просто так его вряд ли могли бы тронуть. Тем более что они могли это сделать раньше, например на территории Украины, ведь там намного проще пронести оружие и произвести ликвидацию.

Напомню, после боя [в ущелье Лопота. — Прим. ФАН] на него уже было совершено покушение в Грузии, и это стало одной из причин, почему он уехал оттуда. В него было выпущено порядка шести пуль, из них четыре попало. Он сам добрался до больницы, выжил. Его брат тогда пытался обвинить грузинские спецслужбы в том, что они хотели ликвидировать важного свидетеля. Но эта версия отметается по той причине, что Хангошвили при Лордкипанидзе все-таки попал на Украину, в его команду, в его группу.

— После убийства Хангошвили западные СМИ сразу выступили с обвинениями в адрес России, а новая информационная атака пошла как раз перед встречей в «нормандском формате». С учетом этого, кому убийство бандита действительно может быть выгодно? Вообще, похоже ли убийство Хангошвили на спецоперацию западных спецслужб? И могут ли какие-то спецслужбы для отвода подозрений от конечного заказчика и создания ложного следа нанять исполнителя из той страны, которую потом и обвинят?

— Я считаю, что основная версия того, что случилось с Хангошвили, — это «заказуха» со стороны определенных западных спецслужб, чтобы ликвидировать, а потом обвинить Россию, что это был «российский след». Возможно, это американцы, возможно, немцы. Очень быстро было найдено лицо, некий гражданин Соколов со славянской внешностью, которого и обвинили в том, что он был киллером. На данный момент ведется следствие, и однозначно сказать, он это был или не он, нельзя. Мы также не можем на 100% утверждать, что он представитель именно российских спецслужб, а не, допустим, немецких или американских, чтобы увести со следа.

Нужно еще внимательно следить за тем, что выпускается в западных СМИ, что публиковалось немецкими СМИ, американскими, теми же «Би-Би-Си». Там риторика одна — обвинение России, чтобы вызвать очередной скандал, ведущий к конфронтации.

Напомним, 23 августа неизвестный застрелил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в берлинском районе Моабит. По данным германских СМИ, мужчина скончался от ранения в голову. Позже прокуратура Берлина сообщила, что по подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний россиянин, при нем было обнаружено «орудие убийства», а также велосипед, на котором он якобы пытался скрыться.

О том, что Москва неоднократно обращалась к Берлину с просьбой выдать Хангошвили, президент России Владимир Путин заявил после «нормандского саммита» в Париже в ночь на 10 декабря. Российский лидер тогда подчеркнул, что Хангошвили являлся боевиком и был одним из организаторов взрывов в московском метро.

«Это был абсолютно кровавый убийца. Только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек, вдумайтесь в эту цифру: 98 человек, — напомнил Путин во время большой пресс-конференции. — Во многих странах при гораздо меньшем количестве погибших объявляют общенациональный траур. Он участвовал в организации взрывов в Московском метро. И это не весь перечень его злодеяний».

Такие люди, как Хангошвили, террористы и убийцы, свободно разгуливают по европейским столицам, добавил российский лидер. Чтобы этого не было, спецслужбам наших стран «нужно наладить совместную, взаимную высокоэффективную работу», резюмировал президент России.