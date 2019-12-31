Xiaomi представила смарт-часы Watch Color

Пекин, 31 декабря. Китайская корпорация Xiaomi заявила о выходе умных часов Watch Color, особенность дизайна гаджета — разноцветные ремешки.

По словам создателей, девайс будет хорошо смотреться как на женщинах, так и на мужчинах.

В настоящее время никаких точных технических характеристик, примерных цен на часы компания не раскрыла. Однако в корпорации сообщили, что смарт-часы можно будет приобрести на китайском рынке с 3 января.

Согласно некоторым сведениям, Xiaomi Watch Color имеет аналогичные характеристики и набор функций, как и у дочерней фирмы Huami Amazfit GTR. В таком случае Xiaomi Watch Color имеют 1,39-дюймовый круглый дисплей с разрешением экрана 454×454 пикселя.

По предварительной информации, часы оборудованы разными сенсорами.