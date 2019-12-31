Москва, 31 декабря. Четыре тысячи человек застряли на побережье австралийского города Маллакута, окруженного огнем, передает телеканал CTV.

Многие ищут убежища на пляжах в окруженных огнем прибрежных городах, а некоторые жители вышли на лодках в море в надежде спастись от пожаров.

«У нас три ударные группы в Маллакуте, которые позаботятся о четырех тысячах человек там на пляже. Мы очень беспокоимся о населении, оказавшемся в изоляции», — заявил комиссар управления по чрезвычайным ситуациям штата Виктория Эндрю Крисп.

Ранее сообщалось, что в результате пожаров погибли два человека, еще семь человек считаются пропавшими без вести в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс.

Пожарная служба штата Новый Южный Уэльс сообщила, что на 22 декабря на территории штата продолжают действовать 105 пожаров, при этом большую их часть не удается взять под контроль.