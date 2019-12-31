«Газпром» и Молдавия продлили соглашение на поставку газа

Кишинев, 31 декабря. Российская госкорпорация «Газпром» и молдавское газораспределительное предприятие «Молдовагаз» продлили действующее соглашение на поставку газа еще на один год. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского правительства.

«Председатель [правления] «Молдовагаза» [Вадим Чебан] сообщил премьер-министру [Иону Кику], что компания продлила контракт с «Газпромом» на поставки природного газа на один год», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны продлили договор о транзите газа через территорию Молдавии. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что с начала 2020 года Молдавия сможет приобретать у «Газпрома» топливо по цене 173–175 долларов за тысячу кубометров.