Адвокаты «беркутовцев» просят Зеленского об амнистии своих подзащитных

Киев, 31 декабря. Адвокаты бывших сотрудников украинского подразделения спецназначения «Беркут», выданных в рамках обмена между Украиной и республиками Донбасса, обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой об амнистии своих подопечных. Речь об этом идет в открытом письме, которое опубликовано на странице в Facebook одного из защитников Александра Горошинского.

Адвокаты заявили о необходимости дать объективную оценку событиям 2014 года и действиям силовиков на Майдане. По их мнению, дело «беркутовцев» основывается на политической подоплеке.

«Решение дела Майдана в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 года обществу, с юридической точки зрения — в адекватной правовой оценке, которая заключается в коррекции обвинения нашим подзащитным или объявлении амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года, в том числе работникам правоохранительных органов», — утверждается в обращении.

Защитники считают, что такие меры позволят преодолеть раскол в обществе и «перестать делить страну на Майдан и Антимайдан.

Они подчеркивают, что многие бойцы решились на обмен из-за невозможности объективного и справедливого рассмотрения их дел в суде.

«Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает то, что дело политическое. Безысходность и безнадежность стали основанием для обмена», — считают адвокаты.

По их мнению, на данный момент события на Майдане оцениваются при помощи политики «двойных стандартов». Сотрудники МВД в отличие от активистов Майдана не были амнистированы.

«События 20 февраля 2014 года начались с расстрела милиционеров и солдат внутренних войск, что спровоцировало дальнейшее насилие, и это существенно влияет на правовую оценку действий подзащитных», — отмечается в заявлении.

Адвокаты также напомнили, что дела 13 погибших на Майдане правоохранителей до сих пор не расследуются.