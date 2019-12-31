Путин присвоил звание народного артиста России Вовк, Николаеву и Жилину

Москва, 31 декабря. Почетное звание «Народный артист России» присвоено актрисе и ведущей Ангелине Вовк, пианисту и руководителю музыкального коллектива «Фонограф» Сергею Жилину и композитору, певцу Игорю Николаеву. Указ о награждении государственными наградами подписал президент РФ Владимир Путин.

«Присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации» Вовк Ангелине Михайловне <…>, Жилину Сергею Сергеевичу <…>, Николаеву Игорю Юрьевичу <…>», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что российский лидер наградил орденом Александра Невского ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау.