Сирия, 31 декабря. США передислоцировали еще один военный конвой на север Хасаки. Скончался один из турецких военнослужащих, раненных взрывом в Тель-Абьяде. Курдские боевики установили новые блокпосты в Северном Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили новую партию подкреплений на запад Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в активации СВУ в городе Ас-Сабха в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: разместили новые блокпосты на севере от Дейр-эз-Зора.

Соединенные Штаты: перебросили крупный военный конвой в район города Камышлы в Хасаке.

Провинция Алеппо

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) продолжает стягивать силы в прифронтовую зону на западе провинции. Новая партия подкреплений прибыла к населенному пункту Аль-Хадер, который находится поблизости от мест дислокации боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и связанных с ней бандформирований. По неподтвержденным данным, часть подразделений была передислоцирована из района города Кабана на северо-востоке Латакии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) разместили ряд новых контрольно-пропускных пунктов вдоль шоссе на севере от административного центра региона. Отмечается, что дополнительные блокпосты призваны сдержать возможные атаки так называемых спящих ячеек «Исламского государства» в регионе.

Несмотря на это, курдские радикалы вновь подверглись нападению неизвестных. Как передает информационный портал Jisr TV, один из членов «курдской милиции» «Асайиш» был убит, а другой получил ранения в результате взрыва СВУ, которое было заложено в населенном пункте Ас-Сабха. В его активации подозреваются джихадисты террористической группировки. Напомним, накануне другой взрыв в районе Ас-Сабхи удалось предотвратить, обезвредив бомбу.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба продолжаются вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандформирований, сотрудничающих с «Джебхат ан-Нусрой»1***. Согласно информации Twitter-канала (MasarPressNet), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по военным объектам и укреплениям джихадистов на окраинах города Кан-Сафра. Никакой информации о нанесенном радикалам уроне в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Ракка

Стало известно, что один из раненных в результате взрыва в приграничном районе турецких солдат скончался от травм в больнице. Согласно данным новостного агентства Haber Turk, командир отряда пехоты Рахми Кая был ранен при детонации СВУ поблизости от города Тель-Абьяд в это воскресенье. Напомним, этот район перешел под контроль ВС Турции и протурецких формирований в ходе операции «Источник мира», которая была приостановлена по условиям российско-турецкого меморандума от 22 октября. Перед отступлением радикальные курдские бандгруппы заминировали местность, оставленные ими СВУ до сих пор уносят жизни как турецких солдат и их союзников, так и местных жителей.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (AbdoZehn) сообщает о том, что на север провинции был переброшен еще один военный конвой Соединенных Штатов, в составе которого прибыли 130 грузовиков. Колонна военной техники вошла на территорию города Камышлы в контролируемые «Демократическими силами Сирии» (SDF) районы. О целях переброски дополнительных сил в Хасаку пока ничего неизвестно. Напомним, накануне США, напротив, перевели часть автомобилей со своего военного объекта у Камышлы на базу «Румейлан».

1 Организация запрещена на территории РФ.