МЧС напомнило россиянам о правилах использования пиротехники

Москва, 31 декабря. МЧС РФ предупредило россиян о том, что неправильное использование пиротехники может привести к печальным последствиям, поэтому категорически нельзя запускать фейерверки в состоянии алкогольного опьянения и при сильном ветре.

Чаще всего несчастные случаи и ЧП происходят из-за нарушения мер безопасности и использования некачественной продукции. В ведомстве напоминают, что покупать пиротехнику нужно только в магазинах с сертифицированным товаром, который отличается наличием сертификата, инструкцией по применению на русском языке, сведениями об адресах и телефонах производителей.

Россиянам, которые решили запустить фейерверк, нужно, в первую очередь, ознакомиться с инструкцией. В МЧС подчеркивают, что запускать пиротехнику нельзя при сильном ветре. Также важно помнить, что категорически запрещено запускать намокшую от снега или дождя пиротехнику. Запускать фейерверки можно только будучи трезвым, а поджигать фитиль — на расстоянии вытянутой руки.

Россиянам напоминают, что хранить пиротехнику лучше в сухом месте вдали от источников тепла.