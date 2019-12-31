Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры на востоке Москвы

Москва, 31 декабря. Спасатели эвакуировали четырех человек из охваченной пламенем квартиры в 12-этажном жилом доме на востоке Москвы.

По имеющейся информации, возгорание произошло на седьмом этаже жилого дома по улице Гольяновской. Медикам переданы четверо спасенных, включая двух детей, передают РИА Новости.

Пожар был ликвидирован. Обстоятельства возгорания выясняются.

Ранее ФАН сообщал, что трое людей погибло, один человек получил ранения в результате пожара в частном доме в деревне Абрамцево под Сергиевым Посадом в Московской области. Для ликвидации огня были привлечены 11 пожарных и 3 единицы спецтехники. По факту пожара была начата доследственная проверка.