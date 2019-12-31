Путин наградил ректора РАНХиГС орденом Александра Невского

Москва, 31 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау орденом Александра Невского. Соответствующий документ размещен во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский лидер наградил ректора РАНХиГС за огромный вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку высококвалифицированных кадров.

«Наградить орденом Александра Невского Мау Владимира Александровича», — следует из указа.

Накануне в ходе встречи с главой Кабмина РФ Дмитрием Медведевым Мау был награжден медалью Столыпина I степени.