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Путин наградил ректора РАНХиГС орденом Александра Невского

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Путин наградил ректора РАНХиГС орденом Александра Невского

Москва, 31 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау орденом Александра Невского. Соответствующий документ размещен во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский лидер наградил ректора РАНХиГС за огромный вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку высококвалифицированных кадров.

«Наградить орденом Александра Невского Мау Владимира Александровича», — следует из указа.

Накануне в ходе встречи с главой Кабмина РФ Дмитрием Медведевым Мау был награжден медалью Столыпина I степени.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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