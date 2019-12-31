Американская дипломатия напоминает «игру в покер» с нагнетанием обстановки в мире

Поведение Вашингтона на мировой арене согласуется с нормами Дикого Запада, и при этом США «положили ноги на мировой стол» политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Это связано с тем, что американская дипломатия выглядит как «игра в покер», считает политолог-американист Константин Блохин.

В интервью РИА Новости Захарова прокомментировала совместную фотографию президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, который стоит рядом с сидящим за столом американским лидером в кабинете Белого дома. Она пояснила, что их встреча в США не соответствовала нормам протокола.

«Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план», — подчеркнула Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД, США сейчас все делают по упрощенной схеме. К примеру, традиционные интервью и приглашения журналистов на мероприятия Трамп заменил постами в Twitter. Помимо этого, раньше Вашингтон заявлял о необходимости избегать смешивания политики и экономики, но сейчас США сами стали заниматься этим делом, напомнила Захарова.

По ее словам, сегодня США относятся к символике и традициям по принципу «нравится — берите, не нравится — до свидания, мы такие, какие мы есть».

Константин Блохин в беседе с Федеральным агентством новостей замечает, что, безусловно, стиль Дикого Запада присутствует в политике США. Часто это выражается тем, что Вашингтон игнорирует нормы международного права и руководствуется «правом сильного».

«Они чувствуют за собой силу, а значит, интерпретируют международное право в своих интересах, а иногда игнорируют его. Наша дипломатия сравнима с игрой в шахматы, а американская дипломатия и поведение — это игра в покер», — сообщил Блохин.

В отношении тех же самых Венесуэлы, Ирана, Северной Кореи Трамп искусственно нагнетал обстановку, чтобы заставить их сесть за стол переговоров на своих условиях, рассказывает политолог.

«Когда они увидели, что этот способ пробуксовывает, то единственным выходом стал переговорный процесс. Это как картежник пытается тебя обмануть такой риторикой. В этом плане США используют искусственное нагнетание обстановки и информационно-психологическое воздействие на оппонента», — указал собеседник ФАН.

Понятно, что сегодня мир превращается в джунгли, говорит эксперт. Во многом это связано с тем, что США сами же отказываются от поддержания того мирового порядка, который они создавали после Второй мировой войны.

«Этот порядок Вашингтону сегодня не выгоден. Когда происходит разрушение одного мирового порядка и создается новый, то еще не сформировались принципы, нормы поведения и законы. Поэтому американцы все игнорируют и нарушают», — объяснил Блохин.

Напомним, за последний год США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Договора по открытому небу и парижского соглашения по изменению климата.

При этом тема контроля вооружений является одной из важных в мировой повестке. Поэтому решение о возобновлении действия соглашения или о подписании нового следует принять как можно быстрее. Однако США не соглашаются на ранее существовавшие условия и выдвигают требования к новому договору.