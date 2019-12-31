Шредер заявил, что США давят на «Северный поток — 2» ради поставок своего СПГ в Европу

Берлин, 31 декабря. США оказывают огромное давление на проект газопровода «Северный поток — 2», заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

«Вашингтон хочет отменить этот проект, чтобы поставлять свой газ в Европу, а вовсе не из-за любви к Украине», — заявил политик в беседе с Welt am Sonntag.

При этом Шредер указал на то, что сжиженный природный газ хуже по качеству, чем тот, что поставляется по трубопроводу.

В настоящее время Штаты поставляют свой СПГ на Украину. В ноябре 2019 года первый танкер прибыл в СПГ-терминал «Свиноуйсьце» в Польше. Российский сенатор Алексей Пушков тогда заявил, что США и Польша только делают вид, что хотят помочь Украине в достижении «энергетической независимости», а на самом деле хотят заработать и сделать эту страну зависимой от себя. В Киеве же считают, что американский газ дешевле российского, хотя эксперты не раз указывали, что это не так. В частности, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что СПГ из США может обойтись Украине порядка 250—300 долларов за тыс. кубометров, что, «безусловно, дороже даже реверсных поставок из Европы».

Напомним, 30 декабря Москва и Киев продлили соглашение по транзиту российского газа в Европу на пять лет. Ожидается, что в 2020 году через территорию Украины пройдут 65 миллиардов кубометров газа. Следующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко, дополнительные объемы российская сторона будет оплачивать по более высокому тарифу. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев планирует получить за счет транзита российского газа 7 миллиардов долларов за пять лет.