Ананских оценил выгоды нового российско-украинского договора по газу

В канун Нового года состоялось долгожданное подписание договора между Москвой и Киевом на поставку газа через Украину. После долгих переговоров удалось достичь договоренностей по финальному документу, который обеспечит транзит газа с 1 января 2020 года. Депутат Госдумы Игорь Ананских считает, что в новом контракте учтены интересы обеих сторон.

После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о вступлении новых газовых договоренностей в юридическую силу. За пять лет, с 2020 по 2024 гг., объемы транзита в Европу составят 225 млрд кубометров газа. Протокол также подразумевает возможность продления нового транзитного контракта на 2025−2034 гг. на тех же условиях.

«Конечно, это позитивная новость. Речь идет о гарантированной поставке российского газа нашим европейским потребителям. Проблем с европоставками теперь не будет. Это, безусловно, очень большой плюс. Объявленная стоимость тоже вполне адекватна в данной ситуации. Как для «Газпрома», так и для Украины мы видим сплошные плюсы. А то, что будет с 2025 года, мы уже рассмотрим в других реалиях и возможностях. Но уже сейчас можно спокойно говорить об увеличении поставок газа в Европу. Позитивно и то, что обе стороны отказались от взаимных претензий», — пояснил Ананских.

Напомним, что ранее «Газпрому» пришлось выплатить Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Судебные споры «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольме длились с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор топлива, а также долг за неоплаченный газ. Украина требовала компенсации за недопоставку транзитных объемов.

«Мы до сих пор считаем, что решение Стокгольмского арбитража было нечестным по отношению к российской стороне. Но суд принял решение, и мы все равно должны были выплатить эту сумму. Хорошим результатом можно считать то, что сейчас обнулились все взаимные иски. Мы начинаем отношения с чистого листа», — заключил Ананских.

С 1 января 2020 года через Украину будут прокачивать 65 млрд кубометров газа, а за с 2021 по 2024 годы — по 40 млрд кубометров. В случае увеличения потребности Европы в газе в будущем могут быть рассмотрены возможности увеличения нагрузки на украинскую газовую трубу.