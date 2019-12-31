Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети

Москва, 31 декабря. Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.

Новый эпизод, получивший название «Корпоратив», рассказывает о новогодней вечеринке героев «Простоквашино». В серии зрители услышат песню «Кто там?», которую исполнят няня Маргарита Егоровна вместе с Галчонком.

«Кто победит в конкурсе по скоростному заворачиванию посылок и чем закончится веселое празднование можно узнать, посмотрев 25 серию популярного фильма», — говорится в сообщении пресс-службы киностудии.

Режиссером новогоднего выпуска стала Софья Кравцова — лауреат суздальского анимационного фестиваля.

Новую серию «Простоквашино» уже посмотрели почти 75 тысяч интернет-пользователей.