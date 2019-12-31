Вассерман дал прогноз на 2020 год

Москва, 31 декабря. Действующий президент США Дональд Трамп победит на выборах, на Украине не будет никаких сдвигов, а Британия избавит себя от наплыва мигрантов, — такой прогноз на 2020 год сделал публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

По мнению эксперта, отношения Москвы и Вашингтона начнут улучшаться только после президентских выборов в Штатах, а победа на них достанется Трампу.

«На украинском направлении не будет никаких «сдвигов», поскольку «профессиональные украинцы» не будут думать о гражданах, а продолжат расхищать страну», — считает он.

Высказался Вассерман и относительно перспектив Великобритании после процедуры Brexit. Политолог считает, что это только выход из Евросоюза не принесет Лондону особенных плюсов, если не считать ослабления бремени мигрантов. Что касается России, то специалист считает, что нашу страну в 2020 году ждет небольшой экономический подъем.