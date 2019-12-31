Минэнерго Украины ожидает 2–3 млрд долларов дохода в год от транзита российского газа

Киев, 31 декабря. Украина будет получать от двух до трех миллиардов долларов в год от транзита российского газа в Европу. Об этом сообщил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

«С учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2–3 миллиарда долларов ежегодно», — приводит его прогноз пресс-служба украинского кабинета министров.

Напомним, вечером 30 декабря Россия и Украина продлили соглашение по транзиту российского газа в Европу на пять лет. Ожидается, что в 2020 году через территорию Украины пройдут 65 миллиардов кубометров газа. Следующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно. Как сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, дополнительные объемы российская сторона будет оплачивать по более высокому тарифу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует получить за счет транзита российского газа 7 миллиардов долларов за пять лет.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал газовое соглашение с Украиной необходимым компромиссом. Он также отметил, что транзит продолжится на условиях, устраивающих обе стороны, передает НСН.