Москва, 31 декабря. Известный общественный деятель, итальянский журналист и экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза рассказал, что российскому президенту Владимиру Путину в течение многих лет приходится иметь дело с недоговороспособными руководителями Запада.

По его словам, западные руководители питают иллюзии, что могут управлять миром, а у лидера РФ получается в сложившихся условиях отстаивать интересы не только России, но и всей международной системы. Джульетто Кьеза в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, отметил, что принимал участие во встречах с президентом РФ «во время политических бесед», но «это не было личное знакомство».

«Тем не менее я могу дать оценку, самую короткую, если хотите: мы все еще живем в мире, потому что есть он», — заявил Кьеза, пояснив, что российский президент является самым трезвым аналитиком происходящего в мире.

По словам экс-депутата ЕП, Путин прекрасно понимает, с кем имеет дело, а «люди, которые были с другой стороны, не слишком разумные». Именно поэтому требовалось большое терпение и изящность.

«Я воспринимаю его как умного человека. Поэтому, когда он говорит, я смотрю и слушаю его очень внимательно, пытаюсь интерпретировать», — заметил итальянский журналист.

По его словам, нормализовать отношения с действующим руководством Запада нельзя, так как «они в основном думают, что могут управлять миром, как они это делали в течение XX века, а это уже невозможно».