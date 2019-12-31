Москва, 31 декабря. Российский автомобильный эксперт Вячеслав Субботин оценил предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о наказании для водителей, злоупотребляющих сигналами аварийной остановки.

По его словам, авторы инициативы, вероятно, не знают правил дорожного движения. Автоэксперт Субботин оценил предложение наказывать водителей, злоупотребляющих «аварийкой».

«Тот арсенал, который существует, он достаточен для того, чтобы справляться с дорожным движением, и наказывать людей, которые нарушают правила и создают пробки», — подчеркнул он.

По мнению Субботина, этого арсенала достаточно, передает РЕН ТВ.

Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести специальные санкции для наказания провоцирующих пробки промоутеров, велосипедистов и злоупотребляющих «аварийкой» водителей. В своем обращении парламентарий отмечает, что ситуация на дорогах усложнилась. Милонов связывает это с развитием использующих для работы автотранспорт сервисов и служб, а также с ростом количества автомобилей.

При этом в крупных городах сложилась нездоровая практика, когда владельцы оставляют свои автомобили с включенными сигналами аварийной остановки вне мест разрешенной парковки на проезжей части.

Депутат отмечает, что в крупных городах России участились случаи несанкционированного перекрытия дорог. Безнаказанно остановить движение могут велосипедисты, музыканты, промоутеры, блогеры и члены автоклубов.

В качестве примера он привел произошедший недавно в Москве случай, когда начинающий музыкант на час перекрыл движение по Садовому кольцу ради съемок своего клипа.