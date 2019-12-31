Медведев назвал газовое соглашение с Украиной компромиссом

Москва, 31 декабря. Председатель Кабмина России Дмитрий Медведев прокомментировал подписание пакета документов по газу с Киевом и отметил, что договориться можно даже по самым спорным моментам.

«Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти», — написал глава правительства на своей странице в социальной сети Facebook.

Медведев напомнил, что Кабмин и «Газпром» продолжительное время работали над урегулированием проблемы с украинской стороной в двустороннем и трехстороннем форматах, то есть с участием Европейской комиссии (ЕК), пишет «Вечерняя Москва».

«Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены», — резюмировал премьер-министр.

Напомним, представители РФ и Украины накануне после пяти дней непрекращающихся переговоров подписали пакет соглашений по продолжению транзита голубого топлива через территорию Украины, в том числе транзитный договор сроком на пять лет.

Согласно документу, «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первые 12 месяцев и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января 2020 года.

«Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» заключили транспортное соглашение, «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» — межоператорский договор.