Подробности сюжета нового фильма о Гарри Поттере попали в Сеть

Москва, 31 декабря. Журналисты издания We Got This Covered узнали детали сюжета продолжения киносаги о Гарри Поттере.

По данным СМИ, в новом фильме будет идти речь об истории, произошедшей 20 лет спустя.

Журналисты сообщают, что участвовать в съемках будет большая часть оригинального актерского состава. Главным антагонистом в сюжете фильма станет дочь Волан-де-Морта, которая будет стремиться его воскресить.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о фанате Гарри Поттера из США, который выложил в Сеть видео полета на метле. На кадрах видно, как молодой человек в образе мальчика-волшебника передвигается на летающей метле.

«Они отклонили мое заявление в Хогвартс, но я все же нашел способ стать волшебником», — написал 29-летний Зак Кинг в своем аккаунте в Instagram.

Правда, в конце ролика становится понятно, что поклонник творчества Джоан Роулинг просто оказался хорошим фантазером и фокусником, а сам полет, конечно, ненастоящий. Видимость левитации молодой американец воссоздал при помощи скейтборда и зеркала, передает газета «Известия».

В комментариях подписчики Зака пришли в восторг от увиденного.

«Великолепно», «С самого начала я подумал, что это реальный полет», «Это так круто», «Все еще не могу понять, как он это сделал», «Это умно», — написали они в комментариях.

Ролик набрал более 11 миллионов просмотров.