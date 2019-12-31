ЛНА продвинулась вглубь Триполи — Хафтар в 300 метрах от центра столицы, идут бои

Один из пользователей Twitter сообщает об интенсивных боях на направлении ат-Таугар — силы Ливийской национальной армии (ЛНА) находятся в 300 метрах от центра Триполи.

إشتباكات عنيفة جدا في محور التوغار وتقدم لوحدات القوات المسلحه الان



نسأل الله الثبات والتمكين — بنت المختار (@dodycat42) December 30, 2019

Ранее сообщалось, что ВВС ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли авиаудар по аэропорту Митига в столице Ливии. Предположительно, из аэропорта осуществлялось управление беспилотниками, принадлежащими так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

В мае нынешнего года Халифа Хафтар заявил, что намерен бороться за Триполи до тех пор, пока боевики террористического ПНС не сложат оружие. Операция по освобождению столицы «Аль-Карама» началась в апреле 2019 года. За последние несколько месяцев войска ЛНА серьезно продвинулись вглубь фронта — в настоящий момент силы фельдмаршала Халифы Хафтара находятся в 300 метрах от центральных районов города.

Пока боевики ПНС пытаются отбиться от солдат из Тобрука, главарь Правительства национального согласия Файез Саррадж улетел в Лондон отмечать новогодние праздники с семьей, оставив своих «подопечных» на произвол судьбы.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение страны от джихадистов, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

Весной 2019-го военные перешли к новому этапу операции — освобождению ливийской столицы Триполи и северо-запада страны от бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС), связанного с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Помимо корректировки ударных беспилотников, в районе аэропорта находится также небезызвестная неофициальная тюрьма «Митига», которая контролируется боевиками местного бандформирования RADA, официально входящее в состав «МВД» ПНС. О тюрьме и ее «охранниках» неоднократно писали в докладах СБ ООН. Эксперты международной организации обвиняли боевиков RADA в пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также похищении и незаконном удержании людей в «Митиге» ради выкупа.

Отметим, из аэропорта Митига террористы корректируют ударные БПЛА, направляя их в сторону жилого массива. Кроме того, из Митиги осуществляют вылет военные борта — гражданская авиация в том районе уже давно нет. Кроме того, аэропорт на регулярной основе принимает сирийских боевиков, перебрасываемых Турцией через Стамбул.

Беспилотники турецкого производства, стоящие на вооружении у сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС), дистанционно управляются турками, признался во время допроса взятый в плен военными Ливийской национальной армии (ЛНА) полевой командир ПНС Абд аль-Кауи Халифа. Он добавил, что их дроны обычно вылетают из аэропорта «Митига», находящегося к югу от Триполи, и из Мисураты. Примечательно, что беспилотники, а также другое вооружение, которое Анкара поставляет ливийским боевикам, направляется в Триполи в обход эмбарго ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.