Разуваев рассказал, снизится ли ставка по потребительским кредитам в РФ в 2020 году

Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам. В результате темпы роста кредитования замедлятся, но произойдет снижение ставок по потребительским ссудам, заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Согласно новым правилам кредитования, суммарная цифра начисленных процентов, комиссий, штрафов больше не сможет превышать размер долга более чем в 1,5 раза.

При этом ужесточение условий потребительских кредитов и займов стартовало еще в начале этого года. На протяжении последних 12 месяцев размер процентов сократился в два раза, а ежедневная процентная ставка была ограничена на отметке в 1%. Помимо этого, был введен специальный финансовый продукт в качестве запасного варианта «займам до заработной платы».

Директор саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева считает, что с помощью таких мер удалось сократить разрыв условий между «займами до зарплаты» и крупными кредитами, выдаваемыми на более продолжительный период.

Александр Разуваев обращает внимание, что данное ограничение вводится для того, чтобы финансовая система в России была более стабильной.

«Коснется эта мера прежде всего микрофинансовых организаций. У нас вся монетарная политика властей ставит главной целью стабильность, — рассказал он в интервью Федеральному агентству новостей. — Во избежание всяких рисков по кредитованию, по мнению чиновников, необходимо все ограничить и ввести подобные меры».

Эта мера регулирования со стороны государства не будет лишней, но главное, что ставки по кредитам понизятся, утверждает эксперт.

«Ставки пойдут вниз, и это видно из-за снижения инфляции. Также в результате темпы роста кредитования замедлятся, но учитывая, что ставки будут ниже, люди все равно будут брать кредиты. Кроме того, в следующем году мы увидим ключевую ставку ЦБ 5%», — добавил собеседник ФАН.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право заемщикам возвращать часть стоимости страховки при досрочном погашении кредита. Нововведения распространяются на потребительское и жилищное кредитование.

Экономический эксперт Антон Шабанов рассказал, что данный закон сэкономит средства заемщиков. По его словам, такое решение устраняет несправедливость, когда клиентам приходится оплачивать неоказанные услуги.