Миро назвала слабоумной Собчак, похваставшуюся своими успехами в 2019 году

Москва, 31 декабря. Скандальный блогер Лена Миро прошлась по итогам уходящего года журналистки Ксении Собчак.

Миро в «Живом журнале» осадила Собчак, которая рассказала в Instagram своим фолловерам о своих достижениях, пишет «Пятый канал». По мнению блогера, подведение итогов — пошлое, смешное и крайне несуразное занятие, поскольку «всем на твои «итоги» откровенно плевать».

Собчак похвасталась своим YouTube-каналом с миллионной подпиской, попаданием в Топ-10 самых цитируемых журналистов и браком с театральным режиссером Константином Богомоловым. Однако Миро не оценила «достижения» журналистки.

Блогер напомнила, что YouTube-канал Собчак «спалился на накрутках»: журналистка, осознав, что она никому не интересна на платформе, последовала примеру ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой и накрутила себе просмотры.

Что касается цитируемости, то и здесь Собчак не так блистала, как ей кажется, убеждена блогер.

«Даже если допустить, что «Медиалогия», по версии которой Ксюша неплохо цитируема, не врет (что очень сомнительно), то у чувака, прибившего яйца на Красной площади к брусчатке, цитируемость все равно выше, — указала скандальная писательница. — Ксюша искренне застряла в 80-х, когда цитируемость хоть что-то значила».

Не могла обойти стороной Миро и свадьбу Собчак и Богомолова, которую пара отметила в сентябре этого года.

«Если наставить рога мужу, а потом официально стать самкой богомола — достижение года, то в такие достижения можно добавить и фотосессию гениталий, которую отослали мужу подруги. Такого нормальный человек постыдился бы, а не публично бы этому радовался», — добавила Миро.

Она резюмировала, что радоваться таким сомнительным «успехам» может лишь слабоумный.