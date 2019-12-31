Москва, 31 декабря. Империализм стал реальностью в современном мире, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, книги, которые описывали империализм, писались 100 лет назад. Захарова заявила, что империализм является реальностью современного мира.

«Казалось бы, мир-то уже как бы иной. Но сейчас ты понимаешь, что писали провидцы. Это просто реальность, это описание реальности. Вот это он и есть, империализм — то, что сейчас мы наблюдаем», — подчеркнула она.

Как пишет РИА Новости, Захарова объяснила, какие механизмы используют государства «в этой системе взаимоотношений». По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, сначала политическими методами достигается размещение в государстве военных баз, контингентов и даже ядерных вооружений другой страны.

«Потом создаются условия для того, чтобы привести в эту страну крупных финансово-экономических операторов. Затем, когда экономика страны становится полностью зависимой от указанного государства, выстраиваются новые правила игры», — сказала Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможных попытках США разыграть «российскую карту» перед выборами.

Он отметил, что на протяжении нескольких последних лет российско-американский диалог находится в кризисе из-за внутриполитических противоречий в США. При этом некоторые американские политики активно используют русофобию в межпартийной борьбе.

Лавров подчеркнул, что внутриполитическая борьба в США наносит ущерб двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона, провоцируя новый виток напряженности между странами. Кроме того, действия Вашингтона создают дополнительные риски для глобальной безопасности.