Новак сообщил, что судно «Академик Черский» может достроить «Северный поток — 2»

Москва, 31 декабря. Трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий «Газпрому», может достроить газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Один из вариантов — это судно на Дальнем Востоке, но потребуется некоторое время на доподготовку», — отметил министр энергетики, рассказывая о возможных вариантах завершения строительства трубопровода.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал утвержденный американским Конгрессом закон об оборонном бюджете на 2020 год, предусматривающий санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», пишет «Газета.ру». В связи с этим швейцарская компания Allseas, которая укладывала трубы для газопровода «Северный поток — 2», приостановила работу и отвела суда из Балтийского моря, передает НСН.

Ранее американский журнал Forbes назвал санкции против «Северного потока — 2» запоздалыми. Журналисты считают, что ограничения не повлияют на реализацию проекта.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что ограничительные меры США против газопровода могут нанести «максимальный удар» по американо-европейским отношениям. По словам эксперта, санкции вызвали недовольство у тех, кто настроен против России в Евросоюзе.