Новый закон о виноделии сократит объем дешевых игристых вин из импортного сырья в РФ

Москва, 31 декабря. Новый закон о виноградарстве и виноделии сократит производство и, соответственно, объем дешевых игристых вин из импортного сырья на российском рынке.

Напомним, Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который предполагает, в частности, введение определенной маркировки, позволяющей определить качество товара.

По словам представителей области, производители, которые привозят сырье из-за рубежа, делают из него некачественные напитки. Такая ситуация для добросовестных производителей является серьезной проблемой. Виноделы уверены, что цель нового закона — поддержка российских производителей, использующих отечественный виноград.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что несколько лет назад появились винные напитки, которые вышли на достаточно высокие темпы оборота.

«Мы рассчитываем, что [благодаря новому закону] объем значительно уменьшится, потому что на сегодня их чересчур много», — рассказал он.

Генеральный директор Дербентского завода шампанских вин Магомед Садулаев объяснил, что винам российского производства нелегко конкурировать на рынке ввиду достаточно высокой себестоимости. С его точки зрения, «если [вино из импортного сырья] станет дороже, то покупать станут меньше».

Руководитель «Севастопольского винодельческого завода» Александр Жежель подержал новый закон, отметив, что он скажется положительно на крымских производителях.

«Мы согласны, что иностранные виноматериалы винами России называться не должны», — заявил президент и председатель совета директоров «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Виноделы считают, что тихие и игристые вина, произведенные из импортных виноматериалов, должны стоять на отдельных полках в магазине. Также важно на таких бутылках указывать крупным шрифтом, что это винный напиток, а не вино. Покупатель «сможет выбрать, покупать газированный напиток или качественное игристое», считает врио директора Национального института виноградарства и виноделия «Магарач» Владимир Лиховский.

По словам главы отраслевого союза Поповича, в настоящее время потребители понимают, как правильно выбирать вино. При этом новые правила не позволят ввести покупателя в заблуждение.