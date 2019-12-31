Премьер Украины анонсировал «историческое решение» об энергонезависимости от РФ

Киев, 31 декабря. Глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что через три года украинская энергетическая система должна окончательно отделиться от российско-белорусской и стать частью европейской. Об этом сообщает во вторник телевизионный канал «Украина 24».

По словам премьер-министра, в настоящее время соответствующие документы подписаны, но «необходимо над этим работать».

«Рассчитываем, что в 2023 году объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать», — анонсировал премьер-министр страны.

По его мнению, чтобы присоединиться к европейской сети, Киеву необходимо «отрезаться от российской и белорусской».

«Это историческое решение уже принято», — подчеркнул Гончарук.

Напомним, в начале текущего месяца президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для исполнения процесса отделения газотранспортной системы Украины (ГТС) от компании «Нафтогаз».

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Россия сможет полностью заместить мощности газотранспортной системы Украины.