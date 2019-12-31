Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Кемерово, 31 декабря. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Кемеровской области.

В числе погибших оказались двое детей. Среди пострадавших также трое детей, передает «Газета Кемерова».

«В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров Hyundai, в том числе 12-летний мальчик и 17-летняя девушка», — сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с машиной KIA.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Р-255 «Сибирь» в Ижморском районе.

Ранее ФАН сообщал, что семь человек получили травмы при столкновении двух машин в ночь на 31 декабря в Вологодской области. Трое детей получили травмы, синяки и ушибы, их незамедлительно госпитализировали в больницу. По предварительным данным, причина аварии — гололед на дороге.