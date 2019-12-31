Журналист Вон Смит рассказал об ухудшении здоровья Джулиана Ассанжа

Москва, 31 декабря. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж испытывает ухудшение здоровья, находясь в британской тюрьме. Об этом заявил его друг, журналист Вон Смит.

Смит рассказал о телефонном разговоре с Ассанжем, по его словам, основатель WikiLeaks словно находился под воздействием каких-то веществ.

«Я думаю, что он просто хотел на несколько минут вырваться из той действительности, в которой сейчас находится, и вновь пережить счастливые моменты», — поделился Смит.

Он отметил, что несмотря на то, что Ассанжу позволили сделать звонок по случаю Рождества, беседа была совсем не радостной, а речь друга была невнятной, сообщает RT.

«Он говорил медленно... Джулиан очень красноречивый, очень четкий человек, когда говорит. А то, как он говорил, было ужасно», — рассказал журналист.

Смит напомнил, что Ассанж заключен в тюрьму с весьма строгим режимом содержания. Он считает, что это месть за правду, которую Ассанж стремился рассказать обществу, и попытка запугать его последователей.

«Происходящее с Джулианом, очевидно, в большей степени продиктовано желанием отомстить и на примере показать другим, что не стоит пытаться привлечь Америку к ответственности таким способом», — заявил друг Ассанжа.

Ранее специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер сообщил о психологических пытках, которым подвергается Ассанж. По его словам, уже в мае у основателя WikiLeaks были выявлены следы пыток, которые привели к ухудшению состояния. Международный чиновник предъявил обвинения Лондону в нарушении прав Ассанжа и выразил беспокойство, что ему грозит опасность.